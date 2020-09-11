رصدت عدسة 'دوت الخليج الفني' عدد من الصور لمحاصرة الجمهور للنجم حسن الرداد، وذلك فور وصوله لعرض فيلم "توأم روحي" بسينما سيتي ستارز وظهر مرتديا للكمامة ولكن طالبه البعض بالتصوير معه بدونها حتي يظهر وجهه واستجاب لطلب محبيه. وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها. "توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإنتاج أحمد السبكي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجمهور يحاصر حسن الرداد بالسيلفي قبل عرض "توأم روحي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.