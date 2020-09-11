وكتب "فهمي" تعليقا على الصورة مهنئا هنا الزاهد بعيد زواجهم قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتي وبرافو انك عارفة تروضيني في اول عيد جواز".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع ويزو وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.