حيث ظهرت "سعد" في الصورة بإطلالة جريئة، وهي ترتدي بدي كت اسود عاري الكتفين ومكشوف البطن،مع هوت شورت أسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.
وعلقت "سعد" على الصورة قائلة: "علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه".
في سياق منفصل، طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.