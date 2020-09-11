هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث ظهرت "سعد" في الصورة بإطلالة جريئة، وهي ترتدي بدي كت اسود عاري الكتفين ومكشوف البطن،مع هوت شورت أسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وعلقت "سعد" على الصورة قائلة: "‏‏‏علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه".

في سياق منفصل، طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

