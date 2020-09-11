شاركت الفنانة كندة علوش صورة قديمة لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "علوش" في اصلورة بميك أب صاخب وشعر منسدل على كتفها وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "مش معقول اي الحمال ده يا كندا قمرر"و "قمر من برة وجوة" و"جمال ورقي ومريحة للنظر". يذكر أن آخر أعمال كندة علوش فى الدراما مسلسل "حجر جهنم" مع إياد نصار وأروى جودة وشيرين رضا وفيريال يوسف وأحمد مجدى وفراس سعيد وأميرة هانى ومحمد حاتم وسلوى عثمان

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كندة علوش تشعل "إنستجرام" بصورة قديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.