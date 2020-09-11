كريم محمود عبد العزيز يقضي الصيف بصحبة دنيا سمير غانم وهشام ماجد

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة من اجازته وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . وظهر كريم علي شاطئ البحر خلال قضاء اجازته الصيفية بصحبة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد. يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض. فيلم موسى من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

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