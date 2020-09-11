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مش قصدي.. فنانة شهيرة تعلق على طلبها مشاهد حميمية مع هذا الفنان

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في البداية، قالت سوسن ميخائيل، إنها تفاجأت بالضجة التي حدثت بعد لقائها الإذاعي عبر برنامج (هذا المساء)، قائلة إنها لم تسئ للفنانة سلاف فواخرجي، ولم تصرح بأن الأخيرة غير مناسبة لمسلسل «شارع شيكافو» الأخير. 

وقالت سوسن ميخائيل، إنها قالت أنها لم تتابع مسلسل «شارع شيكافو» لـ سلاف فواخرجي، مؤكدة حبها لها على المستوى الشخصي والفني والإنساني، وطالبت المتابعين بالرجوع إلى اللقاء للاستماع للتصريح مرة أخرى. 

وقالت سوسن، إنها لم تقصد طلب مشاهد حميمية مع تيم حسن، لكنها قالت إنها كانت سوف تقدم مشاهد بها قُبلات، مثل مشاهد مسلسل «شارع شيكافو»، فسوف تختار تيم حسن، ليؤدي الدور أمامها. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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