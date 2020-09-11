مش قصدي.. فنانة شهيرة تعلق على طلبها مشاهد حميمية مع هذا الفنان

وقالت سوسن ميخائيل، إنها قالت أنها لم تتابع مسلسل «شارع شيكافو» لـ سلاف فواخرجي، مؤكدة حبها لها على المستوى الشخصي والفني والإنساني، وطالبت المتابعين بالرجوع إلى اللقاء للاستماع للتصريح مرة أخرى.
وقالت سوسن، إنها لم تقصد طلب مشاهد حميمية مع تيم حسن، لكنها قالت إنها كانت سوف تقدم مشاهد بها قُبلات، مثل مشاهد مسلسل «شارع شيكافو»، فسوف تختار تيم حسن، ليؤدي الدور أمامها.
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