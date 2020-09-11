دايما مع بعض يا أستاذ .. مصطفى خاطر يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده.. صورة

هنأ الفنان مصطفي خاطر، النجم أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر مصطفي خاطر، صورته مع أشرف عبدالباقي، معلقًا "كل سنه وانت طيب يا استاذ???? ودايما مع بعض".



يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ56.



تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.



قدم أشرف عبد الباقي ١٠ مواسم من مسلسل ست كوم الشهير راجل وست ستات.