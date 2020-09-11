نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تحتفل بقدوم عام جديد بالتقويم المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة ليلى علوى، بقدوم سنة مصرية جديدة في التقويم المصري، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشرت صورة عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: " النهاردة بداية سنة جديدة في عمر أجمل بلاد الدنيا،.. بداية السنة بالتقويم المصري القديم اللي المصريين زمان كانوا بيعرفوا بيه مواقيت الزراعة والحصاد وفيضان وجفاف النيل، بتبتدي سنة مصرية جديدة سنة ٦٢٦٢ اللي بتمناها سنة خير ورخاء علينا كلنا وعلى بلدنا الجميلة مصر".

في سياق منفصل، استعادت الفنانة ليلى علوى، ذكرياتها في فيلم "غرام الأفاعى" وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث نشرت صورة وعلقت عليها قائلة:" الحياة بشكل عام.. والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة.. مش سهلة ومش بسيطة (مهجة) من فيلم غرام الأفاعي رغم ذكائها إلا أنها عملت أخطاء كتير ونالت نهاية قاسية وقوية، قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ!".

