

حرص الفنان حامد الشارب علي تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر. حرص الفنان حامد الشارب علي تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر. وشارك حامد جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. ووجه له رسالة تهنئة خاصة وكتبت :كل سنة وانت طيب يا ريس وعقبال مليون سنة سعادج ونجاح أكبر وأكبر وديما في ضهرنا وأخونا الكبير. ورد أشرف عبدالباقي علي تلك التهنئة وكتب: وانت طيب يا حامد ربنا يكرمك. والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هكذا هنأ حامد الشراب أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.