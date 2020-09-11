هكذا هنأ حامد الشراب أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

حرص الفنان حامد الشارب علي تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر.
وشارك حامد جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.
ووجه له رسالة تهنئة خاصة وكتبت :كل سنة وانت طيب يا ريس وعقبال مليون سنة سعادج ونجاح أكبر وأكبر وديما في ضهرنا وأخونا الكبير.
ورد أشرف عبدالباقي علي تلك التهنئة وكتب: وانت طيب يا حامد ربنا يكرمك.
والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.
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