قبل وبعد المكياج.. شاهد عروسة حمو بيكا

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وظهرت عروسة حمو بيكا، في الصور ، من قبل وضع المكياج لها، ثم بدأت مي آدم، بوضع مساحيق التجميل تباعًا على وجه العروس، التي تغيرت ملامحها بشكل كبير ، قبل وبعد التجميل.

نشرت الميك أب أرتست «مي آدم»، عدة صور لهاعبر خاصية ستوري (القصص) على حسابها بتطبيق "انستجرام"، عدة فيديوهات قصيرة لـ عروسة، أظهرت فيها مراحل عملية وضع المكياج لها.

واحتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

وقال خلال صفحته على "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".