وجه النجم محمد إمام، رسالة، للفنان احمد فتحي، عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر محمد إمام صورة من برنامج زملكاوي مع النجم احمد فتحي، وعلق عليها: "حبيبي و أخويا #أحمد_فتحي"؛ ليرد فتحي "حبيبي واخويا وصاحبي الجدع وكل الكلام قليل عليك بجد نجم كبير بمحبة اصحابك القلب الطيب". وكان آخر أعمال محمد عادل إمام فيلم لص بغداد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث تخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.

ووجّه محمد عادل إمام الشكر لمتابعيه على دعمه بعد إعلانه تقديم مسلسل الملك في الموسم الرمضاني القادم 202‪1.

ونشر محمد امام مجموعة من الصور له وعلق عليها "انا مش عارف اقولكم ايه على الشغل الجامد ده، شكرًا على رد فعلكم العظيم من ساعة ما أعلنت عن المسلسل ..بتشجعوني اني أقدم لكم أقوى حاجة #الملك #رمضان٢٠٢١ إن شاء الله #توكلناعلى_الله".



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حبيبي وأخويا.. محمد إمام يوجه رسالة لـ أحمد فتحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.