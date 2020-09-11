مبروك يا حبيبي.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بخطوبته

هنأت الفنانة إلهام شاهين شقيقها، أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله، في حفل أقيم أمس الخميس في إحدى المدن الساحلية.

ونشرت إلهام شاهين صورة من الخطوبة وعلقت قائلة: "مبروك يا حبيبي".

يذكر أن الإعلامية بوسى شلبى نشرت صورًا من خطوبة أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وسبق أن ارتبط أمير شاهين بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وشارك أمير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.