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صورة رومانسية مع زوجها.. ريم أحمد في شهور الحمل الأخيرة

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نشرت الفنانة الشابة ريم أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها خلال حضورهما إحدى المناسبات، وبدت فيها ببطن منتفخة خلال شهور الحمل. 
لم تقم ريم أحمد، بكتابة تعليق مطول على الصورة، وأكتفت بإدراج رمز القلب بجوار كلمة زوج وزوجة بالإنجليزية (#husbandandwife)، لتعبر عن حبها الشديد له، وفي في شهور الحمل الأخيرة. 

وكانت الفنانة الشابة ريم أحمد، احتفلت بزفافها على الفنان الشاب طه خليفة، قبل عامين، وحضر حفل الزفاف عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

وكان الفنان محمد صبحي، حرص على التعليق، على حمل الفنانة الشابة ريم أحمد، والتي سبق وشاركت معه في مسلسله الشهير «يوميات ونيس» بدور الطفلة هدى. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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