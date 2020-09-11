صورة رومانسية مع زوجها.. ريم أحمد في شهور الحمل الأخيرة

وكانت الفنانة الشابة ريم أحمد، احتفلت بزفافها على الفنان الشاب طه خليفة، قبل عامين، وحضر حفل الزفاف عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.
وكان الفنان محمد صبحي، حرص على التعليق، على حمل الفنانة الشابة ريم أحمد، والتي سبق وشاركت معه في مسلسله الشهير «يوميات ونيس» بدور الطفلة هدى.
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