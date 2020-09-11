فيديو سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "قط وفار" وتؤديها على الهواء لأول مرة بحفلها على "تيك توك"

سميرة سعيد طرحت أغنيتها الجديدة "قط وفار" مساء أمس الخميس، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، تزامنًا مع إقامتها أول حفل أونلاين لها عبر تطبيق تيك توك.

سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "قط وفار"

وطرحت المطربة المغربية سميرة سعيد أحدث أغانيها بالأمس، والتي لاقت ردود أفعال إيجابية من قبل جمهورها بمجرد طرحها، حيث أشادوا بطرافتها وإطلالتها الجديدة الجريئة التي ظهرت بها في الصور الترويجية للأغنية الجديدة.

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة وكلمات أغنيتها

وكانت سميرة سعيد قد أثارت الجدل بين الجمهور بسبب غرابة اللوك الذي عادت به سميرة إلى فترة السبعينيات وظهرت بشعر كيرلي وبإطلالة شبابية، لكن بالرغم من غرابة الإطلالة إلا أنها نالت إعجاب جمهورها الذين هنأوها على عودتها وأغنيتها الجديدة "قط وفار" التي كتبها عبد الحميد الحباك، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسي.

كما لفتت أنظار الجمهور أيضًا بكلمات الأغنية الطريفة والجريئة، حيث تقول بداية الأغنية: "قط و فار.. قاعد معايا سيادته .. فاكرني قال ولا شفته، عمال يلاغي كدة فيها، صحيح اللي اختشى مات.. فاكرني نايمة أنا ننة.. ولا قالوله عني هبلة.. أكنش أنا ساذجة، بصدق الحوارات، رحت على طول قايمة، مش شايفة قدامي عميا.. نرفزني خلاني رحت، قايمة قالبة كل الدنيا عليه".

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سميرة سعيد تحيي أول حفل أونلاين لها على "تيك توك"

وجاء طرح سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة تزامنًا مع إقامتها أول حفل أونلاين لها عبر تطبيق "تيك توك"، حيث قدمت النجمة الملقبة بـ"الديفا" العديد من أشهر أغانيها خلال الحفل، كما غنت لأول مرة على الهواء أغنية "قط وفار" وأهدتها لجمهورها وعبرت عن سعادتها بلقائهم لأول مرة عبر "تيك توك".

الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية قد انضمت مؤخرًا إلى نجوم تطبيق "تيك توك"، ونشرت فيديو أعلنت به تفاعلها مع الجمهور عبر هذا التطبيق، وظهر معها ابنها شادي، وخطفت سميرة سعيد الأنظار بأول فيديو لها على تطبيق "تيك توك" مع ابنها وذلك بسبب عفويتهما وطرافتهما حيث ظهرت سميرة وهي تسبح في حوض السباحة وتعلن انضمامها للتطبيق قبل أن يظهر بجانبها ابنها شادي والذي يطلب منها إخبار الجمهور بشيء آخر، فعاقبته بإنزاله إلى المياه بطريقة كوميدية.