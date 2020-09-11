زغرودة ورقص هالة صدقي وتهنئة خاصة من إلهام شاهين.. إليكم صور وفيديوهات جديدة من خطوبة أمير شاهين

خطوبة أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين صنعت حالة من البهجة لدى أسرة وأصدقاء الفنان المصري، خاصة وأنه من المعروف عن أمير أنه كان رافضًا لفكرة الارتباط بعد وفاة حبيبته الأولى الفنانة ميرنا المهندس، منذ 5 سنوات، إلى أن وجد مؤخرًا شريكة حياته وهي المونتيرة منة جاب الله.

واحتفى عدد من النجوم، وأسرة الفنان أمير شاهين، بخطوبته وتمنوا له السعادة في حياته الجديدة، ومن بينهم هالة صدقي وسلوى خطاب وهنا شيحة وبوسي شلبي، كما حرصوا على نشر صور وفيديوهات جديدة من حفل الخطوبة الذي أقيم مساء أمس الخميس، بالساحل الشمالي.

هالة صدقي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" في خطوبة أمير شاهين

الفنانة هالة صدقي عبرت عن سعادتها الكبيرة بارتباط شقيق صديقتها المقربة إلهام شاهين، ونشرت هالة صدقي عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة العروسين وإلهام شاهين، وهم يرقصون على أنغام أغنية حسين الجسمي الجديدة "بالبنط العريض"، وعلقت على الفيديو قائلة: "لقيت الطبطبة.. مبروك لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسة أطيب قلب".

زغرودة هالة صدقي وتعليق طريف من أمير شاهين

من جانبها نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر انستجرام، مقطع فيديو جديد من الحفل، ظهرت فيه صديقتها هالة صدقي أيضًا وهي تطلق "زغرودة" للعروسين وتهنئهم بارتباطهما، ليعلق بدوره أمير شاهين بطرافة ويقول لها: "يا رافعة راسي".

إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير على ارتباطه أخيرًا

أما الفنانة إلهام شاهين فعبرت عن سعادتها الكبيرة بخطوبة شقيقها الأصغر أخيرًا، بعد سنوات من عزوفه عن الارتباط، فنشرت على انستجرام، عدة صور من الحفل وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك، ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس"، لتتلقى التهاني من عدد من النجوم من بينهم إيمان العاصي وبدرية طلبة ومنة فضالي.

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أما أمير شاهين فحرص على إعادة مشاركة الصور التي التقطت له وخطيبته في حفل خطوبتهما بالأمس، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، ووجه الشكر لكل من هنأه بخطوبته.

الجدير بالذكر أن أمير شاهين كانت تربطه قبل سنوات قصة حب بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، حيث قال في لقاء تلفزيوني سابق إنه كان يوشك أن يعلن خطبته رسميًا عليها لكن القدر لم يمهلها، وأكد أنها حب حياته الوحيد، وفشل بعد وفاتها في عام 2015، أن يدخل في علاقة عاطفية جديدة بعدها، إلى أن أعلن خطبته مساء أمس.