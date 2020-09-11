نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبيبي وأخويا.. محمد إمام يوجه رسالة لـ أحمد فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم محمد إمام، رسالة للفنان احمد فتحي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشر "إمام" فيديو من برنامج زملكاوي مع النجم احمد فتحي، وعلق عليها: "حبيبي وأخويا #أحمد_فتحي"؛ ليرد فتحي "حبيبي واخويا وصاحبي الجدع وكل الكلام قليل عليك بجد نجم كبير بمحبة اصحابك القلب الطيب".

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام فيلم لص بغداد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث تخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.

و وجّه محمد عادل إمام الشكر لمتابعيه على دعمه بعد إعلانه تقديم مسلسل الملك في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

ونشر "امام" مجموعة من الصور له وعلق عليها قائلاُ: "انا مش عارف اقولكم ايه على الشغل الجامد ده، شكرًا على رد فعلكم العظيم من ساعة ما أعلنت عن المسلسل..بتشجعوني اني أقدم لكم أقوى حاجة #الملك #رمضان٢٠٢١ إن شاء الله #توكلناعلى_الله".

