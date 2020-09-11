فيجو الدخلاوي يهنئ حمو بيكا بمناسبة حفل زفافه

حيث نشر فيجو صورة لحمو بيكا من حفل زفافه ووجه له رسالة خاصة قائلاً :" أخيراً شوفتك عريس أحلي فرحة في الدنيا يا أخويا ، كنت فرحان من قلبي وربنا يجعل أيامك كلها فرح ويرزقكم الذرية الصالحة ، فرحة المبكبك".
وحرص عدد كبير من مطربي المهرجانات حضور حفل زفافه وإحياء الحفل بكثير من الأغاني منهم حسن شاكوش ومحمود الليثي.
وفي سياق متصل، عبر "بيكا" أمس عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".
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