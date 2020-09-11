قرار حازم.. أول رد فعل من محمود التهامي على شائعة وفاة والده

خرج المنشد محمود التهامي، عن صمته وأعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد مروجي شائعات وفاة والده الشيخ ياسين التهامي، التي انتشرت أمس.

وكتب محمود التهامي، عبر فيسبوك: «كمية الإتصالات والرسايل والضغط أللي عليا وازعاج الناس وقلق المحبين ، بسبب الإشاعة القذرة الخاصة بالشيخ الكبير. تخليني المرادي معديش الموضوع وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وكل من تورط في هذا الأمر من قريب أو بعيد ستتم ملاحقته».

يأتي ذلك بعدما نفى الشيخ محمود التهامي، رئيس نقابة الإنشاد الديني، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده الشيخ ياسين التهامي.

وقال محمود التهامي عبر صفحته على فيس بوك: مولانا الشيخ ياسين التهامي أطال الله عمره بخير وصحة وعافية ولا صحة للإشاعات الرائجة.

يذكر أن إحدى صفحات الفيس بوك، نشرت فيديو، زعمت أنه لجنازة الشيخ ياسين التهامي وأنه قد توفي صباح اليوم، الأمر الذي أدى إلى نفى الامر، وتكذيبه حتى من المعلقين على الفيديو المنشور من محبي الشيخ.