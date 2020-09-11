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بـ 2 مليون جنيه.. هدية حمو بيكا لـ عروسته تحدث ضجة

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة ماركة «رانج روفر» مكتوب عليها اسم مغني المهرجانات حمو بيكا، بـ الورود، والتي أهداها الأخير لعروسته بالتزامن مع حفل زفافه، الذي تم أمس الخميس 10 سبتمبر. 
وأثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وضجة كبيرة، بسبب السيارة التي أهداها حمو بيكا لزوجته، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه، كهدية أولى للعروس. 

واحتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. 

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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