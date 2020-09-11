بـ 2 مليون جنيه.. هدية حمو بيكا لـ عروسته تحدث ضجة

وأثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وضجة كبيرة، بسبب السيارة التي أهداها حمو بيكا لزوجته، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه، كهدية أولى للعروس.

واحتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة ماركة «رانج روفر» مكتوب عليها اسم، بـ الورود، والتي أهداها الأخير لعروسته بالتزامن مع حفل زفافه، الذي تم أمس الخميس 10 سبتمبر.