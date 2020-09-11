زوجة مخرج شهير واكتشفها محمد كريم.. ما لا تعرفة عن تهاني راشد

يحتفل نجوم الوسط الفني اليوم 11 سبتمبر بعيد ميلاد الفنانة المبدعة تهاني راشد الذي اشتهرت بأدوارها الرائعة ورسخت اسمها في قلوب الجمهور .
وفي السطور الآتية يعرض "دوت الخليج الفني " معلومات لا تعرفها عن النجمة تهاني راشد .
* اسمها بالكامل تهاني حسن حسنى راشد الشهيرة باسم تهاني راشد، ولدت في 11 سبتمبر 1935 بحى الروضة بمحافظة القاهرة
* رفض والدها بشدة دخولها مجال التمثيل، وحرص على توجيه اهتمامها إلى الدراسة .
* تلقت تعليمها الإبتدائى بمدرسة الراهبات ثم إلتحقت بجامعة القاهرة وتخرجت من كلية الآداب .
* تعشق الفن والتمثيل منذ صغرها، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
* اكتشفها المخرج محمد كريم وقدمها للسينما بعد أن نشرت إحدى المجلات صورة لها بعد نجاحها في فيلم "دليلة".
* شاركت في الكثير من الأعمال السينمائية منها "سكة سفر وصراع العشاق ، الخدعة الخفية والحسناء واللص ورحلة النسيان وإسماعيل ياسين بوليس سرى وغيرها من الأعمال المتوجة بالنجاح.
* كما شاركت في الكثير من المسلسلات منها "رأفت الهجان والتوأم و بنات أفكارى و قلبى يناديك و مضى. عمرى الأول ، أزهار ، يوميات ونيس وزيزينيا".
* تزوجت من المخرج الراحل محيي العلمي وانجبت ابنة واحدة تدعي "شيرين".
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