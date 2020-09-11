ومن المواضيع الهامة التى تناولها الإعلام مؤخرًا عن تهاني راشد، هي غيابها عن جنازة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذى كان من أصدقائها المقربين، والتي شاركته في الكثير من الأعمال منها مسلسل "رأفت الهجان"، لكنها لم تحضر جنازته ولا عزاءه.
وفسرت تهاني راشد خلال مقابلة إعلامية، أن سبب غيابها عن الجنازة إنها كانت تعانى من ارتفاع فى حرارة جسدها، فقرأت له القرآن فى منزلها.
والجدير ذكره أن آخر أعمال تهاني راشد مسلسل "ولاد تسعة" ، والتي حققت خلاله نجاحاً كبيراً مع نخبة من ألمع نجوم الفن منهم " خالد سليم ، خالد ذكي ، سهر الصايغ ، إسلام جمال ، ميار الغيطي ، دنيا المصري".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على سبب غياب تهاني راشد عن جنازة الراحل محمود عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.