أحمد العوضي يروج لحلقته الخاصة مع منى الشاذلي.. قريبا

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وظهر أحمد العوضي بصحبة النجمة مني الشاذلي من برنامج "معكم" علي قناة CBC الفضائية وعلق على الصورة " قريبا مع مني الشاذلي".

وشارك احمد العوضي في مسلسل "الاختيار" وهو من بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

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