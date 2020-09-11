15 سبتمبر| مؤتمر صحفي لـ دورة أيام قرطاج السينمائية الـ 31

يتولى المخرج التونسي رضا الباهي، الادارة العامة لأيام قرطاج السينمائية، في دورتها 31، والمقرر تنظيمها من 7 الى 12 نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن يعلن يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري- خلال مؤتمر صحفي- تفاصيل دورة 2020.
ويقام المؤتمر بقاعة صوفي القلي في مدینة الثقافة، ويتخلله عرض أبرز تفاصيل البرنامج واختيار الأفلام المشاركة.
وینتظم منتدى أيام قرطاج السينمائية في سیاق فلسفة الدورة 31 التي تقوم على مقاربة تحتفي بذاكرة المھرجان من جھة، تنظر إلى المستقبل ومن جھة أخرى، تتوقف عند الحاضر بكل ما يطرحه من أسئلة ويفرضه من تحدیات.
وفي محاولة جدیّة للبحث عن أجوبة قطعیة لھذه الأسئلة وإیجاد الحلول التي یطمئن لھا صنّاع السینما ومحبّوھا بھدف التوصل إلى الصیغة المثالیة التي تنظم ھیكلة أیام قرطاج السینمائیة وتضمن استمراریتھا وإشعاعھا، انتظمت أربع وِرَش موضوعھا:
1 .سوق الفیلم العربي والإفریقي، صناعته وتوزیعه
2 .إشعاع المھرجان في تونس وخارجھا
3 .الأرشیف بما یحفظه من ذاكرة المھرجان
وسیكون اللّقاء الصحفي، فرصة لعرض حوصلة لأھم الاقتراحات التي قُدمت في الورش، والإعلان عن موعد المنتدى؛ باعتباره واحدا من بین أھّم الفقرات في الدورة 31 لايام قرطاج السینمائیة.
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