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تخفيض أفلام مهرجان تورونتو بسبب كورونا.. تفاصيل أبرز الفعاليات

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انطلق أمس الخميس مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، بدورة افتراضية، حالت ظروف فيروس دون إقامتها بشكل طبيعي، وتشهد غيابا للجمهور وضيوف المهرجان الكندي الشهير.

كما تم تقليل عدد الأفلام المشاركة بشكل لافت، حيث وصلت إلى حوالى 50 فيلما فقط. تعرض أغلبها عبر سينما السيارات لتعويض انخفاض العدد داخل قاعات السينما.

ودعت ادارة المهرجان عددا من كبار صناع السينما، أمثال مارتن سكورسيزي، وأنتوني هوبكنز، ونيكول كيدمان وكيت وينسلت، للمشاركة في برنامج افتراضي تحت عنوان "محادثات وعروض خاصة".
وافتتح الفيلم الوثائقي الموسيقي "American Utopia" للمخرج الشهير سبايك لي، فعاليات النسخة الـ45 من "تورونتو" ويعتبر العمل نسخة مصورة من عرض برودواي الموسيقي الذي قام به المغني الشهير ديفيد بيرن.
ويشهد المهرجان مشاركة مصرية عبر الوثائقي الطويل "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، يتناول قصّة "زبيبة"، فتاة مصرية في التاسعة من العمر، تحلم بأن تصبح بطلة في رياضة رفع الأثقال. بمساعدة مدرّبها كابتن "رمضان"، تسعى إلى تحقيق هذا الحلم غير المألوف مواجهةً كل الصعاب سواء أكانت الإصابة الجسديّة أم المجتمع أم الفقر أم الفساد أم الدين.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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