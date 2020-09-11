انطلق أمس الخميس مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، بدورة افتراضية، حالت ظروف فيروس كورونا دون إقامتها بشكل طبيعي، وتشهد غيابا للجمهور وضيوف المهرجان الكندي الشهير.
كما تم تقليل عدد الأفلام المشاركة بشكل لافت، حيث وصلت إلى حوالى 50 فيلما فقط. تعرض أغلبها عبر سينما السيارات لتعويض انخفاض العدد داخل قاعات السينما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تخفيض أفلام مهرجان تورونتو بسبب كورونا.. تفاصيل أبرز الفعاليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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