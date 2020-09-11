عرض فيلم صندوق الدنيا على شاشة OSN

"صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.
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وتدور أحداث فيلم "صندوق الدنيا" فى إطار اجتماعى حول مجموعة من الشخصيات تتعرض الى موقف صعبة فى حياتها ونرى كيف يتعاملون مع هذه المواقف.
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