نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. جمال عبدالناصر يستعيد ذكريات مسلسل "العائلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستعاد الفنان جمال عبدالناصر ذكريات مسلسل " العائلة"، حيث قام بمشاركة جمهوره مجموعة صور من شخصيته بالمسلسل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق علي الصور وكتب :ذكريات من ألبوم أعمالي ، في الفيديو هشام الشربيني من مسلسل "العائلة" ، تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

وعلق الكثير من متابعيه علي الصورة وكتب :" من أجمل المسلسلات اللي شوفتها".

والجدير ذكره أن آخر أعمال جمال عبدالناصر مسلسل حكايتي والتي تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والداتها أمامها وتدخل في خلافات مع عائلتها وتسافر من الصعيد

وشارك في بطولة مسلسل حكايتي كل من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدورد، مها أبو عوف، وفاء عامر، أحمد حاتم، جمال عبدالناصر، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال وأحمد حلاوة ، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج