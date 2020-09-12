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نادر حمدي يهنئ أحمد الشامي بمناسبه عيد ميلاده

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حرص المطرب نادر حمدي علي تهنئة الفنان أحمد الشامي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث نشر نادر صورة تجمعه بأحمد الشامي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه له رسالة ملئية بالحب وكتب : كل سنة وانت طيب يا أحمد ، ويارب السنة الجاية دي تكون خير عليك وعلي بيتك ، وتحقق كل اللي نفسك فيه.

ورد عليه أحمد الشامي قائلاً :"وانت طيب يا عم نادر ويخليك يا برنس".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد الشامي، مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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