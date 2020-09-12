أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته داخل الچيم

غازل الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر الفيشاوي بالفيديو يستعرض لياقته وهو يمارس بعض التمارين الرياضية داخل الچيم .
ولاق الفيديو إعجاب الكثير من محبيه وشجعه أحد متابعيه وكتب :"عاش يا بطل".
يذكر أن آخر أعمال إحمد الفيشاوي مشاركته في فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، تأليف حميد المدنى.
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