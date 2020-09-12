خاص.. لـ"دوت الخليج الفني": شائعة وفاة الشيخ ياسين التهامي مفتعلة من أحد أقاربه

وصرحت مصادر خاصة لـ "دوت الخليج الفني" بأن أحد المقربين من الشيخ ياسين بالترويج لإشاعة مفتعلة بوفاته واكتمل المشهد المفتعل حين ظهر الشيخ يس على غير عادته فى فيديو مباشر من أمام مسجد الحسين.
ونشرت الصفحة الشخصية للشيخ ياسين التهامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورًا جاء فيه: "نظرا لكثرة الاتصالات الواردة إلينا بخصوص الشائعة المنتشرة عن الشيخ.. نطمئن حضراتكم جميعا بأن الشيخ بخير وبصحة جيدة والحمد لله.. وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.. نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية.. وجزاكم الله خيرا جميعا".
وقال الشيخ محمود التهامي، نجل الشيخ يس ونقيب المنشدين أن والده في صحة جيدة ولا صحة لما يتداوله بعض المواقع عن وفاته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الشيخ ياسين التهامي ولد فى 6 ديسمبر 1949 وهو المنشد الديني الصعيدي المعروف، ولد في قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالصعيد في السادس من ديسمبر عام 1949م،نشأ في جو ديني في عائلة محافظة وهكذا كان جو القرية العام، وكان معظم أهلها من المنتسبين للطرق الصوفية، وكان والده الشيخ تهامي حسنين من الصالحين. حفظ القران وجوده، مما ساعده على تقويم لسانه وتعريبه الأمثل، تلقى تعليمه بالمعاهد الأزهرية.
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