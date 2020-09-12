خاص.. لـ"دوت الخليج الفني": شائعة وفاة الشيخ ياسين التهامي مفتعلة من أحد أقاربه

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، خبر وفاة الشيخ ياسين التهامي، على بعض الصفحات والمواقع، وردد العديد من جمهور الإنشاد الدينى أن ما حدث من إشاعات خبر مفتعل من أحد المقربين من الشيخ يس، وذلك بسبب غياب الشيخ "يس" عن الأضواء والسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، ولم يظهر فى أى حفل منذ شهور عديدة.

وصرحت مصادر خاصة لـ "دوت الخليج الفني" بأن أحد المقربين من الشيخ ياسين بالترويج لإشاعة مفتعلة بوفاته واكتمل المشهد المفتعل حين ظهر الشيخ يس على غير عادته فى فيديو مباشر من أمام مسجد الحسين.