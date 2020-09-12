أخيرا وقع وهيتجوز .. نجلاء بدر تهنئ أمير شاهين بخطوبته

هنأت الفنانة نجلاء بدر صديقها الفنان امير شاهين بخطوبته على منة جاب الله الذي أقيمت أمس الخميس في إحدى المدن الساحلية. ونشرت الفنانة نجلاء بدر صورا مع أمير شاهين وعلقت قائلة "الملك ابو قلب طيب اخيرا وقع و هايتجوز ???? " يذكر أن الإعلامية بوسى شلبى نشرت صورًا من خطوبة الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وسبق أن ارتبط أمير شاهين بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس. وقد شارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

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