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تأجلت بسبب كورونا.. ميمي العلي تطرح أغنية كشفتك قريبا

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كشفت المطربة الإماراتية ميمي العلي عن أحدث أغانيها "كشفتك" من ألحان وكلمات عبدالله الخاطري، والذي سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وقالت ميمي العلي أنه تم تأجيل طرح الأغنية بسبب انتشار جائحة ، والتي ستكون ضمن ألبوم غنائي يحمل نفس الاسم، وسيتم تصوير 4 أغاني منه على طريقة الفيديو كليب.

يأتي هذا بعد نجاح عدد من أغنياتها عيوني يلي، غلطتي، ظلمتني، ومشتاقلك التي بلغت مشاهدتها 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأغنية ابيك تبقى لي التي تجاوزت مشاهدتها 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وأكدت ميمي العلي أنها سوف تتعاون مع المخرج ياسر الفهد وسوف يتم تصوير الكليب الجديد في أبو ظبي ودبي واليونان حال سمحت الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بذلك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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