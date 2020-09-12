الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين

حالة كبيرة من الرومانسية سيطرت على الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، إذ احتفل عدد من نجوم الفن مؤخرًا بزفافهم، وخطبتهم، وكشف آخر عن قصة حبه.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، احدث حالات الحب والزواج والخطوبة في الوسط الفني ...

زواج حمو بيكا

دخل مغنى المهرجانات حمو بيكا ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل بعد ظهوره الأول وزوجته من حفل الزفاف، وذلك بعد مناشدته السماح له بإقامة حفل صغير، واعدا باتباع إجراءات السلامة المقررة.

احتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

أمير شاهين

احتفل الفنان أمير شاهين بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في الساحل الشمالي بحضور شقيقته الفنانة الهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني. وكان امير شاهين جمعته قصة حب بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس اذ كان يخطط للزواج بها قبل اصابتها بالسرطان وتدهور حالتها الصحية.

حبيبة رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير، صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، كشف من خلالها عن حبيبته للمرة الأولى، ولكن بطريقة خاصة، إذ قام بالتمويه على صورة حبيبته، ليخفي ملامحها. Advertisements وكتب رامز أمير، في تعليقه على الصورة قائلا: «اسف انى هستخدم الاكونت لحاجة شخصية يمكن متهمكوش، بس دى حاجة هتفرح اهم حد فى حياتى .. بصى بقه، انتى اجمل و اطيب و احن واحدة عينى شافتها، أنتى دعوة دعيتها لربنا و اتقبلها منى و بعتك ليا، انا بقولك قدام الدنيا كلها انى بحبك». وتابع رامز أمير: «كل الناس بيخبوا وش ولادهم فى الصور بس انا هخبيكى انتى عشان انتى مش بس حبيبتى، انتى بنتى و اجمل نعمة ربنا بعتهالى، ربنا يخليكى ليا يا بأَليلو».

هند عبد الحليم

وفي أول أغسطس الماضي، احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على زوجها كريم قنديل واقيم الحفل فى إحدى الفيلات.

واقتصر الحفل على بعض المقربين وأهل العروسين وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد والتزاما بالاجراءات الاحترازية.

وكانت هند عبد الحليم تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “الأب الروحى” الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة.

محمد عساف

وفي أغسطس أيضًا، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام عددا من مقاطع الفيديو لحفل زفاف محمد عساف نجم اراب ايدول الموسم الثاني.

واقيم الحفل في احد الفنادق الكبرى بدبي واقتصر علي الاهل والاصدقاء والمقربين بسبب الظروف التي يمر بها العالم الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.