نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: في الجيم.. ظهور مميز لنجم بيراميدز عبد الله السعيد تامر حسني يشارك جمهوره بصورة جديدة: يا مساء الأنوار ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائد علي ربيع يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا أستاذ هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد دايما مع بعض يا أستاذ .. مصطفى خاطر يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده.. صورة أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول: برافو إنك عارفة تروضيني بـ فستان تايجر.. جوهرة تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة دايما ناجح ومكسر الدنيا.. أوس أوس يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده أستاذي وأخويا الكبير.. حمدى الميرغني يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده بـ فستان فوق الركبة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا| نجوم مسرح مصر يهنئون أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. وفيفي عبده تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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