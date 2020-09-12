كريم أبو زيد: عدم استقرار الوسط الفني والمهرجانات سبب غيابي 10 سنوات

وأوضح كريم أبو زيد، أن الإنتقال في صناعة المزيكا من الأنالوج إلى الديجيتال، أحدث فارق أيضًا، وجعله يفكر في كيفية صناعة محتوى أغاني يواكب هذا التغير ويتربح منه أيضًا، وتلافي الخسائر التي سوف تحدث، لافتًا إلى أنه ينظر إلى المحتوى الفني من جهة وتحقيق الربح من جهة أخرى.
وأشار كريم أبو زيد، إلى أن التغيرات التي حدثت على سوق المزيكا جعلته يرى أن الفكرة ليست مربحة له، مشيرًا إلى أنه بعد تحول الصناعة إلى الديجيتال، وبدء التربح من خلال يوتيوب وغيره، جعل الصناعة تعود مجددًا، ودفعته للعودة مرة أخرى بحفل غنائي في أمريكا، وعمل ألبوم «فكك من الناس».
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