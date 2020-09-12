علقت على أغاني المهرجانات.. ميادة الحناوي توجه رسالة لـ هاني شاكر

وجهت الفنانة السورية ميادة الحناوي، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقالت "أحيي الأستاذ هاني، الذي أحبه كثيرا من كل قلبي، وأشد على يديه لأنه يمنع التدهور في الأغنية العربية".
وتابعت في تسجيل صوتي خصت به برنامج "المساء مع قصواء"، المعروض على قناة ten: "قلتها من قبل 15 سنة فيه ايد خفية، نحن نمر بمرحلة مش حلوة، عندك الأصوات الكبيرة زي عبدالحليم حافظ مع حفظ الألقاب وأم كلثوم إذا بيطلعوا اليوم ما بيمشي حالهم".
وعن مهاجمة هاني للأغاني والفن الهابط، قالت "لما اتخذ القرار فيه ناس هاجمته على فيسبوك ودي قلة أدب بيقولوله انت مالك ومالنا، لان فيه شريحة من الجمهور اتعلموا على الفن الهابط حرام، بنشوف كل القنوات الفضائية بتعرض أغاني لمطربات ومطربين معاهم بنات ملابسهن عارية، هادا صار الفن ما عاد فيه فن راقي ونضيف غير قليل".
وأشارت الى أنها على مدار 35 سنة وضعت بصمة، "صحيح اتجهت للتغيير" لكن لم تتخل عن الأغاني الطربية.
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