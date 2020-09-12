وأشار كريم أبو زيد، أنه بعد استقراره على فكرة الألبوم عقد جلسة مع الشاعر أحمد عرفان الذي كتب الأغنية، ولحنها شقيقه «أشرف أبو زيد»، لافتًا إلى أن هذا الألبوم شكل إنطلاقة له بأن يعمل أغاني بها فكرة وهدف، وليس تقديم أغنية فارغة المضمون.
وأوضح كريم أبو زيد، أن فكر في سبب طلب الجمهور عليه على الرغم من غيابه سنوات طويلة عن الغناء، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو تقديمه أغان بها فلسفة، على الرغم من أن بعضها تكون أغاني خفيفة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أغان فيها فلسفة.. كريم أبو زيد يكشف سبب اختيار ألبوم فكك من الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.