ستيفاني صليبا تشع جمالا وأنوثة في مهرجان البندقية السينمائي 2020 (صور)

تلقت الفنانة ستيفاني صليبا دعوة خاصة من فعاليات مهرجان البندقية السينمائي للعام 2020، بنسخته السابعة والسبعين وتوجهت إلى إيطاليا.

فقد توافد أشهر الممثلين ونجوم السينما من جميع أنحاء العالم الى مدينة فينيس الإيطالية لحضور مهرجان البندقية السينمائي الإستثنائي الذي يطل هذا العام كحقل تجارب لحدث ضخم في زمن جائحة كورونا.

وقد كان للعالم العربي حصة مميزة من الحضور هذا العام، حيث خطفت الأضواء كل من الممثلتين سينتا صامويل وستيفاني صليبا على السجادة الحمراء لفيلم "Nomadland".

وأما عن ستيفاني صليبيا، فقد خطفت الأنظار بفستان لامع من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، وتحلّت بمجوهرات لامعة برّاقة من مجوهرات Yeprem حيث أثارت إطلالتها الجذابة إعجاب الحضور.