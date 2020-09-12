انهارت الفنانة نيللي كريم بالبكاء أثناء حديثها عن حبها لفريق عمل مسلسل "بـ100 وش" الذي حقق نجاحًا ضخمًا خلال السباق الرمضاني الماضي. وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي": "ربنا بيحبنى لأن كل حاجة بعملها بيكون فيها ناس حلوة كدة", وأضافت: "أنا بحب جمال العدل جدًا لأنه قلبه بيكون عليا لأنه عارف إنى مزجانجية وكل سنة بقول أنا مش هشتغل". وتابعت نيللي كريم: "كمان أمى دعيالى إنى قابلت ست جميلة وهى كاملة أبو ذكرى". وأشارت إلى أنها تحب جميغ فريق العمل وكانت مهتمة بظهور الجميع بصورة قوية أمام الكاميرا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. لحظة انهيار نيللي كريم بالبكاء خلال لقائها مع منى الشاذلي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.