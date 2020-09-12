وتم خلال حفل الختام إعلان جوائز المهرجان فى مسابقاته الثلاثة "مسابقة مسرح الحظر، ومسابقة العروض المصورة، ومسابقة العروض الحى".
وأيضا:
هدية غير متوقعة من حاكم دبي لـ محمد رمضان | شاهد
حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت
وجاءت جوائز مسابقات المهرجان كالتالي:
اولا جوائز مسابقة المسرح الحي والتى تحمل اسم الراحل الدكتور حسن عطية فاز بالمركز الاول عرض الوردة والتاج اخراج ابراهيم اشرف وانتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على المركز الثاني عرض مفتاح شهرة اخراج دعاء حمزة وانتاج فرقة اللعبة
ثانيا:جوائز العروض المصورة حصل على المركز الاول عرض الجانب الاخر من الحديقة اخراج اسامة حلال لفرقة كون من سوريا ولبنان ، اما المركز الثاني حصل عليه عرض ارض لوتشا اخراج زاو مياو انتاج المسرح الوطنى الصينى
ثالثا : جوائز عروض الحظر حاز على المركز الاول عرض ليف دي إكس فوكاليكتيف اخراج مارك انتونى من جنوب أفريقيا ، اما المركز الثانى حصل عليه عرض طرق٢٠٢٠ اخراج مجموعة روتاس ٢٠٢٠ ( مصر - فرنسا - البرازيل - الهند - المانيا - اسبانيا - سويسرا )
كما منحت لجنة التحكيم شهادة تميز في السينوغرافيا لعرض العما من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تميز في تصميم الاداء الحركي لعرض ريا وسكينة من انتاج دار الاوبرا المصرية وتصميم واخراج كريمة بدير.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ننشر تفاصيل جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.