بسمة وهبة تقلق متابعيها بعد خضوعها لفحوصات خاصة بسرطان الثدي..فيديو

محمود صلاح السبت,12 أيلول (سبتمبر) 2020 - 00:03
بسمة وهبة عادت من جديد للكشف عن تفاصيل حول رحلتها العلاجية في الخارج التي بدأتها خلال الأسابيع الماضية، حيث أوضحت الإعلامية المصرية أنها سوف تبقى في الخارج لمدة أطول نتيجة التحاليل التي تخضع لها، وكذلك انتظارها لعملية جراحية جديدة خلال الفترة القادمة.
بسمة وهبة تخضع لتحاليل طبية جديدة لمدة شهر
بسمة وهبة نشرت فيديو جديد عبر حسابها على "انستجرام" أثناء خضوعها للتحاليل التي تقوم بإجرائها بعدما سافرت إلى الخارج، حيث تردد أن الإعلامية المصرية تعاني من ورم في الثدي، ومن المتوقع أن تخضع لعملية جراحية بعد انتهائها من هذه الفحوصات الخاصة بالعملية من أجل إستئصال هذه الورم، وظهرت بسمة وهبة في الفيديو وهي تخضع لهذه التحاليل وصدمت من المدة التي من المتوقع أن تنتظر فيها للانتهاء بشكل كامل من الفحوصات فقالت: "توقعت أن أخضع للفحوصات لمدة اسبوعين لكن يبدو أن المدة سوف تصل إلى 4 اسابيع".
on Sep 11, 2020 at 9:59am PDT
بسمة وهبة تخضع لفحوصات خاصة بسرطان الثدي
بسمة وهبة كشفت في الفيديو عن إجرائها فحوصات للكشف عن إصابتها بـ"سرطان الثدي" بعدما تم الإعلان عن شفائها منه خلال السنوات الماضية، وكانت الإعلامية المصرية قد ظهرت في أكثر من فيديو عبر حسابها على "انستجرام" خلال الفترة الماضية وكشفت أنها سوف تخضع لفحوصات ثم سوف تجري عملية جراحية وأكدت أنها ليست بالكبيرة فقالت: "هناك عملية ليست بالكبيرة وأنا في انتظار المستشفى من إجل إجراء التحاليل، والتي من بعدها سوف يتم تحديد موعد لإجرائها، واشكركم جدا على دعائكم ومساندتكم، وبطمنكم بفضل دعاكم متماسكة، وارجو منكم الاستمرار في الدعاء فكل انسان سواء كان يعاني أو لا فهو في حاجة للدعاء".
on Sep 7, 2020 at 7:24am PDT
بسمة وهبة توثق رحلة علاجها في الخارج
بسمة وهبة خلال الأسابيع الماضية قد خضعت لعملية أثناء تواجدها في الخارج، وقد نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" كشفت فيه عن تفاصيل هذه العملية وأكدت أنها سوف تجريها بدون تخدير ووصفتها بالصعبة والمؤلمة وطلبت كذلك من متابعيها الدعاء، كما أكدت أنها لديه رغبة في توثيق رحلة علاجها بشكل كامل كما تكشف الجوانب الأخرى من حياتها، فقالت تعليقا على الفيديو: "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل أي عملية او فحص طبي أكيد بنتوتر وأكيد بنقلق"، بسمة هبة واجهت أكثر من مرة شائعات حول عودة إصابتها بمرض سرطان الثدي، وتحديدا العام الماضي لكنها نفت هذا، وأوضحت أنها أجرت عملية في الأمعاء وليس أكثر من ذلك.
أعداد مجلة دوت الخليج
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