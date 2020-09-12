وفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا والنجوم ينعونه

ناظم شاكر نجم كرة القدم العراقية الشهير توفي خلال الساعات الماضية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقد نعى العديد من نجوم العراق اللاعب الراحل والذين وصفوه بمحبوب الشعب.

وفاة ناظم شاكر النجم السابق لمنتخب العراق لكرة القدم

حاتم العراقي نعى نجم كرة القدم العراقية ناظم شاكر الذي توفي بعد أيام من تلقيه العلاج في مستشفى شار في أربيل بالعراق، وكان النجم العراقي قد تم نقله إلى المستشفى بعدما ساءت حالته خلال الأيام الماضيةـ حتى تم الإعلان عن وفاته، وكتب الفنان حاتم العراقي عبر حسابه على "انستجرام" نعيا قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم ( ياايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) صدق الله العظيم. . وداعا. ابو فهد ..كابتن ناظم شاكر في ذمه الله".

A post shared by (@hatem_aliraqii) on Sep 11, 2020 at 10:14am PDT

نجوم العراق ينعون ناظم شاكر

الفنانة آلاء حسين نعت كذلك نجم كرة القدم العراقية ناظم شاكر والذي وصفته بمحبوب الشعب فنشرت صورته عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلا: "محبوب الشعب طيب القلب في رحمة الرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، بينما علق الإعلامي والفنان العراقي علي الخالدي على رحيل ناظم شاكر بكلمات مختصرة عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "ناظم شاكر الى رحمة الله".

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أوس فاضل أحد أبرز نجوم الكوميديا في العراق نعى عبر حسابه على "انستجرام"النجم الراحل ناظم شاكر ووصفه بأحد أهم النجوم، وأن العراق سوف يفتقده بسبب رحيله فكتب: "إلي رحمة الله ابو فهد اليوم تطفأ نجمة أخرى من نجوم وطني"، المخرج والمنتج العراقي فراس السراي طلب من متابعيه قراءة الفاتحة على روح النجم ناظم شاكر والذي نعاه عبر حسابه على "انستجرام" فقال :"انا لله وانا اليه راجعون ابو فهد ناظم شاكر في ذمة لله الفاتحة".

A post shared by (@actress_alaa_hussein) on Sep 11, 2020 at 11:17am PDT

مسيرة نجم كرة القدم العراقي ناظم شاكر

ناظم شاكر من مواليد عام 1958، وقد بدأ مسيرته الكروية عام 1975، وشارك في العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية المهمة مع منتخبي الشباب والعراق الأول، ويعد ناظم شاكر من الجيل الذهبي لمنتحب العراق حيث شارك معه في نهائيات كأس العالم التي أقيمت بالمكسيك عام 1986، وذلك قبل أن يعتزال اللعب بشكل نهائي في عام 1988، وقد قام ناظم شاكر بتدريب العديد من الأندية العربية في كل من الأردن والإمارات، وكذلك قام بتدريب العديد من الأندية في العراق منها نادي السلام، والكرخ، وأربيل، ودهوك، والقوة الجوية.