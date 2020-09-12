بلقيس تحتفل بعيد ميلاد والدتها بأغنية مفاجئة..شاهدوا الفيديو

بلقيس فتحي احتفلت بعيد ميلاد والدتها بطريقة جديدة ومختلفة أثارت بها إعجاب متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت بتقديم أغنية بصوتها لوالدتها باللغة الفرنسية مما جعلها تحظى باهتمام واسع من قبل محبيها.

بلقيس فتحي تغني بالفرنسية من أجل والدتها

بلقيس فتحي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو وهي تغني باللغة الفرنسية الأغنية الشهيرة للنجم كينجي جيراك والتي تحمل عنوان " Les yeux de la mama"، الأغنية قدمتها النجمة بلقيس عبر أحد التطبيقات الغنائية أثناء مشاركتها في حفل افتراضي تضامني مع متضرري انفجار لبنان الذي نظمه التطبيق والذي شارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم العرب والعالم، وعلقت بلقيس على الأغنية قائلة: "(عيون أمي الجميلتين) إهداء لأمي بمناسبة يوم ميلادها، من مشاركتي في حفل إنقاذ لبنان".

A post shared by Balqees (@balqeesfathi) on Sep 11, 2020 at 11:07am PDT

إشادة من متابعي بلقيس بعد غنائها بالفرنسية

بلقيس فتحي قدمت الأغنية بطريقتها التي أثارت إعجاب متابعيها الذين أشادوا بصوتها وطريقة غنائها باللغة الفرنسية وتقول كلمات الأغنية: "عندما تشعر بالبرد تصبح دوت الخليج النور، مثل شمس الوجود، وعندما أتالم تدعو لي، تقول لي كل شيء بصمت، وعندما أتالم تتألم معي، وعندما أضحك تضحك معي، وكل ما اغني لها ستبقى دائما أعجوبتي، وعندما لا اكون في أفضل حالاتي، دوت الخليج ترفعني لأعلي من السماء، دوت الخليج الأروع، وهي الحياة وهي العسل، دمها يجري في عروقي، ومئات الذكريات، تؤرجح قلبي بين مئات النجوم، أنها ملجئ ورزقي، يا إلهي أحفظ لي عيون أمي".

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حسام الحسيني المخرج والفنان المصري علق على الفيديو الذي قامت بنشره الفنانة بلقيس وقدم لها التهنئة بعيد ميلاد والدتها فكتب: "كل سنة و الأم طيبة و بألف خير"، بينما كتبت الإعلامية مهيرة عبد العزيز تعليقا على الفيديو قالت فيه: "ربي يحفظها".

أول تعاون لبلقيس مع النجم الإماراتي عيضة المنهالي

بلقيس فتحي طرحت ديو جديد مع المطرب الإماراتي عيضة المنهالي "عبر يوتيوب" يحمل عنوان "بحر ركبه غلاهم"، وكلمات شبعاد (ناس غزير ماهم)، وألحان عيضة المنهالي، وتوزيع مهند خضر، وروجت بلقيس للأغنية الجديدة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وقالت:" استمعوا الآن الديو مع الفنان الكبير والأخ والصديق عيضة المنهالي.. تشرفت جداً بالتعاون معاه"، وحققت الأغنية بعد طرحها على "اليوتيوب" ما يقارب من مليون و700 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنانة بلقيس.

بلقيس قد طرحت خلال الفترة الماضية أكثر من أغنية باللهجة المغربية وكان آخرها أغنية "الحياة حلوة" التي جاءت بعد أغنية "تعال تشوف"، وحقق الكليب نسبة مشاهدة مرتفعة على "يوتيوب" وصل إلى ما يقارب 4 مليون مشاهدة، وينتظر الجمهور طرح بلقيس عدة أغاني منفردة في الفترة المقبلة بعدما أعلنت عن تجهيزها لأغاني جديدة هذا العام.