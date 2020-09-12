نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي الـ57

أشرف عبد الباقي احتفل بعيد ميلاده الـ57 ..العديد من "نجوم مسرح" الذي ساهم في اكتشافهم ببداية مشوارهم الفني، وقد وجه الكثير منهم رسائل التهنئة للفنان المصري بهذه المناسبة.

علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" يحتفلان بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي

علي ربيع أحد أبرز نجوم "مسرح مصر" نشر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة تجمعه بالفنان أشرف عبد الباقي وقدم له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ57، فكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ أشرف وسنة سعيدة عليك مليانه خير وصحه ونجاح وعقبال مليون سنة"، بينما نشر عبر خاصية "الاستوري" الفنان محمد أسامة "أوس أوس" أغنية وصورة تجمعه بالفنان أشرف عبد الباقي احتفالا بعيد ميلاده وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب ياريس، وسنة سعيدة عليك، وديما ناجح ومكسر الدنيا"، ويتعاون كل من علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" مع الفنان أشرف عبد الباقي في مسرحية "صباحية مباركة" والتي يتم عرضها خلال هذه الفترة.

A post shared by (@aliirabee1989) on Sep 11, 2020 at 6:20am PDT

نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي

مصطفى خاطر من النجوم الذين قدموا التهنئة للفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه معه وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ ودايما مع بعض"، بينما كتبت الفنانة دينا محسن "ويزو" تهنئة وجهتها للفنان أشرف عبد الباقي بمناسبة عيد ميلاده فقالت: "كل سنة وأنت طيب يا قائد وعقبال مليون سنه كلهم نجاح وسعادة وفرح إن شاء الله "، الفنان محمد عبد الرحمن انضم كذلك لنجوم "مسرح مصر" الذين احتفلوا على وسائل التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي الـ57 حيث نشر عبر خاصية "الأستوري" على "انستجرام" تهنئة للفنان المصري قال فيها: "عيد ميلاد سعيد".

Advertisements A post shared by (@moustfakhater) on Sep 11, 2020 at 8:46am PDT

مشروعات جديدة لأشرف عبد الباقي في المسرح

"صباحية مباركة" دوت الخليج أحدث الأعمال المسرحية التي يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي بالتعاون مع العديد من النجوم، وذلك بعدما قدم خلال الفترة الماضية مسرحية "جريما في المعادي"، والتي تعاون فيها مع مجموعة جديدة من المواهب الشابة، بعدما تم الكشف عن توقف عروض "مسرح مصر"، والذي تم الإعلان عن انتهاء عروضه في شهر نوفمبر الماضي وتوقفها عند الموسم السابع بعد سلسلة من النجاح الكبير الذي تسبب في ظهور مجموعة من النجوم الجديدة على الساحة السينمائية والدرامية المصرية.

"المغامرون الخمسة: الكوخ المحترق" هو أحد الأعمال الجديدة التي قام بتفيذها الفنان أشرف عبد الباقي، وهي سلسلة مقتبسة من قصص ومغامرات بوليسية قام بتأليفها الكاتب المصري الراحل محمود سالم، وقد تم عرضها في عيد الفطر الماضي.