نقل الفنانة العمانية فخرية خميس إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية طارئة

فخرية خميس الفنانة العمانية القديرة نقلت إلى المستشفى بعدما تعرضت لوعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، مما جعل العديد من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني يطالبون بالدعاء لها من أجل الخروج من هذه الأزمة.

نقل الفنانة العمانية فخرية خميس إلى المستشفى

منى شداد الفنانة الكويتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة العمانية فخرية خميس التي تعرضت لوعكة صحية تسببت في نقلها إلى المستشفى، وتمنت الفنانة منى شداد الشفاء العاجل لفخرية خميس فكتبت تعليقا على الصورة قالت فيه: "ألف سلامة عليج الغاليه أم عبد الله الفنانه العمانية الكبيرة فخريه خميس ما تشوفين شر حبيبتي"، وتداول العديد من نجوم الخليج صورة للفنانة فخرية خميس وطالبوا بالدعاء لها وجاء التعليق على الصورة: "دعواتكم للفنانة العمانية القديرة فخرية خميس المتواجدة حاليا في المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، الله يشافيها ويعافيها ويبعد عنها أي مكروه".

A post shared by (@monashadad) on Sep 11, 2020 at 2:15pm PDT

النجوم يطالبون بالدعاء للفنانة فخرية خميس

ابتسام عبدالله الفنانة البحرينية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة العمانية فخرية خميس ودعت بالشفاء العاجل لزميلتها فكتبت تعليقا على الصورة قالت فيه: " الله يشفيج وعافيج حبيبت قلبي فخرية خميس".

شمعة محمد الفنانة العمانية نشرت كذلك دعاء عبر حسابها على "انستجرام" تمنت فيه شفاء الفنانة القديرة فخرية خميس فكتبت: "اللهم في هذا اليوم المبارك، ألبس فخريه خميس أم عبدالله ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم أشفيها وعافيها اللهم أشفيها وعافيها اللهم أشفيها وعافيها اللهم أمين، دعواتكم للفنانة القديره الزميلة والأخت الحبيبة فخريه خميس أم عبدالله بالشفاء العاجل"، كما ساند النجمة العمانية كل من الفنان حبيب غلوم، والفنانة هند البحرينية.

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A post shared by (@shamaamohmed) on Sep 10, 2020 at 4:19pm PDT

أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت فيها النجمة فخرية خميس

فخرية خميس شاركت خلال الفترة الماضية في مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كان آخرها مسلسل "الشهد المر" والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو من بطولة كل من زهرة عرفات، وهيفاء حسين، كما شاركت كذلك في مسلسل "أم هارون" مع كل من الفنانة حياة الفهد، وأحمد الجسمي، محمد جابر، عبدالمحسن النمر، سعاد علي، وشاركت أيضا في مسلسل "سواها البخت" مع الفنانة هيا الشعيبي، وقد وصلت عدد الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة فخرية خميس خلال مسيرتها الطويلة ما يقارب 110 عمل.