ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وتوزيع الجوائز بحضور وزيرة الثقافة (صور)

أحمد جودة - القاهرة - شهد ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ ٢٧، المقام على خشبة المسرح القومي بحضور الدكتوة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة توزيع الجوائر على الأعمال الناجحة.

وفاز عرض طرق ٢٠٢٠ وتتسلم الجائزة ميسون محفوظ بأفضل عرض عن مسابقة الحظر، وحصد عرض جنوب افريقيا جائزة أفضل عرض المسابقة، بينما حصد عرض

- Luocha Land الصيني جائزة أفضل عرض ثاني عن مسابقة العروض المصور.

فيما شهدت مسابقة الدكتور حسن عطية حصد عرض العمل على شهادة تمييز، فيما فاز عرض ريا وسكينة على شهادة تمييز في تصويب الأداء الحركي، وحصد عرض مفتاح شهراً على جائزة أفضل عرض مسرحي.

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مركز ثاني، كما حصد عرض الوردة والتاج على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز اول.