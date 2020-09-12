مصطفى قمر يروج لأغنيته الجديدة "حبك على جبيني" (فيديو)

روج الفنان مصطفي قمر لأغنية الجديدة والتي تحمل اسم "حبك علي جبيني"، حيث شارك مصطفي قمر جمهوره ومحبيه بفيديو جديد له وهو يغني كوبليه من الأغنية.
وتعد أغنية "حبك علي جبيني " من ضمن أغاني ألبوم "لمن يهمه الأمر" ، ويضم الألبوم 7 أغانى وهى "عجوز فى المدينة"، "مسافر"، و"دقى عودك"، "سوسنة"، "حبك على جبينى" وو"حنونة" و"هغنيلك".
وتعاون مصطفي قمر، فى الألبوم الجديد مع نغبة كبيرة من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.
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