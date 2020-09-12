ذهبت لـ طبيب نفساني ليساعدها فطلب منها المساعدة.. بسمة وهبة تأخذ آراء الجمهور فى البقاء بلندن أو العودة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت بسمة وهبة فى الفيديو: "أنا روحت لـ دكتور نفسانى وبعدين لقيت واحدة ست واتعرفنا على بعض وطلعت الست من أصول عربية وطلع عندها مشكلة زوجية".

وتابعت: "أنا قعدت اتكلمت معها وخلصت كلام معها ودخلت للدكتور بعد ماخلصت ودخلت للدكتور قالى انت بتشتغلى ايه؟ قلتلو انا بشتغل مذيعة قالى انت شهاداتك ايه ؟ قولتلو انا دارسة فاشون ديزاين ودراسة علم نفس و علم الاشارات".

وأردفت: "قولتلو يادكتور انت بتنساني ... قالى انت جيالى لية؟ قولتلو انا جيالك لان انا لوحدى فى البلد وحسة ان محتاجة حد جنبى.. قالى انت عملتى ايه فى الست اللى عند الست دى انا بقالى شهور بحاول اعلاجها والست دخلتى انا حسيت انها جية بعلاج واكتشفت انها كانت قاعدة معاكى.. قولتلو انا اتكلمت معاها كلام عادى مش مقصود قالى انت قاعدة قد ايه فى لندن وعاوز اشوف شهادتك .. قولتلو انا شهدتى موجوده ... قالى ايه رايك تشتغلى معايا .. قولتلو اشتغل معاك ايه ... ان مش عارفة انا جيالك علشان تساعدنى فانت عاوزنى انا اساعدك " .

وأخذت بسمة وهبة، آراء جمهور في ان تمارس مهنتها فى علم النفس ومشاكل الأزواج أم تعود إلى مصر؟.



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