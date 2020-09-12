نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي ضيف برنامج "معكم مني الشاذلي" قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها الشهير "معكم مني الشاذلي" خلال الفترة المقبلة.

وشارك العوضي، منذ قليل صورة تجمعه بالإعلامية مني الشاذلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" معلقًا عليها: "قريبًا مع مني الشاذلي".

ومن المتوقع أن يتحدث العوضي عن نجاحه في مسلسلي "الاختيار" و"شديد الخطورة" وأعماله الفترة المقبلة.

يشار إلي أن "العوضى"، خاض السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار " والذى يجسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماى، ويشاركة في العمل أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل، حنان يوسف، مها نصار، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم محمد امام، آسر ياسين، ماجد المصرى، اياد نصار، أحمد صلاح حسنى وآخرين وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.