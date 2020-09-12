احتفل الفنان أمير كرارة والفنان أحمد كرارة بحفل زفاف شقيقتهما الصغرى "نور"، ونشر الأخير صورا من داخل حفل الزفاف عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. واقتصر الحفل على وجود الأهل والأصدقاء، وظهر أمير في الصور برفقة شقيقيه رامي وأحمد. كما ظهر صهره الفنان أحمد صلاح حسني. يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير كرارة يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.