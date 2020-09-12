صلاح عبدالله لـ سيدة القطار: مدي ايديكي نحب عليها ياسِت صفية.. شاهد

وعلق صلاح عبدالله على الصورة قائلا: "جملة قريتها قلت أيوه هيا ديّا "مدي إيديكي نحب عليها ياسِت صفية".
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وهزت سيدة القطار قلوب المصريين من مختلف الفئات بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعى إلى ساحة من الشكر لسيدة القطار التى تحركت لدفع ثمن تذكرة لمجند ظهر فى الفيديو المتداول بعد إهانته من رئيس القطار والكمسرى، طالبين منه النزول من القطار لعدم دفع ثمن التذكرة.
السيدة صفية إبراهيم أبو العزم التي أخذتها الحرقة على المجند ودفعت له ثمن التذكرة ورفضت نزوله من القطار، أثبتت أن المصريين بخير والشهامة والجدعنة طبع متوارث، لم تتحمل إهانة المجند ووقفت من مقعدها في القطار وفتحت حقيبة يدها ودفعت ثمن التذكرة.
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